Aksaray'da ahırın tavanının çökmesi sonucu bir kişi ağır yaralandı
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Aksaray'da ahırın tavanının çökmesi sonucu bir kişi ağır yaralandı

Aksaray'ın Ağaçören ilçesinde, ahırın tavanının çökmesi sonucu göçük altında kalan genç ağır yaralandı.

14.02.2020 14:02 | Son Güncelleme: 14.02.2020 14:34
Aksaray'da ahırın tavanının çökmesi sonucu bir kişi ağır yaralandı

'ın ilçesinde, ahırın tavanının çökmesi sonucu göçük altında kalan genç ağır yaralandı.

İlçeye bağlı beldesinde yaşayan Muhammet Eroğlu (21), evinin yanındaki tek katlı ahırda küçükbaş hayvanlarına yem verdiği sırada henüz bilinmeyen nedenle tavan çöktü.

Olayı gören vatandaşlar, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine verdi.

Göçük altından çıkartılan Eroğlu, sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Eroğlu'nun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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