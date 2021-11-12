Aksaray'da AHİKA koordinasyonunda hazırlanan 3 projenin protokol imza töreni yapıldı

AKSARAY (AA) - Aksaray'da, 2021 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında Ahiler Kalkınma Ajansı (AHİKA) koordinasyonunda hazırlanan 3 projenin protokol imza töreni gerçekleştirildi.

Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen imza töreninde konuşan Vali Hamza Aydoğdu, bu yıl bu programa her ilin 4 proje verdiğini ve hazırlanan 4 projenin de destek almaya hak kazandığını söyledi.

Projelerin toplam tutarının 7 milyon 300 bin lira olduğunu belirten Aydoğdu, şöyle konuştu:

"Projelerimiz; Goji Berry Güçlü Kadınların Ellerinde, Aksaray'da Kadınlar Modaya Yön Veriyor, Topraksız Tarım ile İstihdam Artıyor. Projelerimizle kadınlarımızın ekonomik hayata entegrasyon sağlanması hedefleniyor. Kadınlarımıza eğitimler vererek onları iş dünyasına hazırlayacağız. Aksaray'ımıza hayırlar getirmesi temennisinde bulunuyorum. Aksaray üretecek ülkemiz kazanacak. Günümüz dünyasında bir ürünü üretip satmak çok kolay. Yetiştirilen ürünü marka haline dönüştürüp satmak gerekiyor. İşte yapılan bu adımlar markalaşma yolunda önemli adımlar. İnşallah en kısa zamanda projelerimizi yaparak, ürünleri yetiştirmeye başlayacağız."

Konuşmaların ardından 3 projenin de protokol imzası atıldı.

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