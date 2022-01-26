Aksaray'da ağılın çatısı çöktü, 30 koyun telef oldu

ARMUTLU, YALOVA (AA) - Aksaray'da yoğun kar yağışı nedeniyle ağılın çatısı çöktü, üreticinin 30 koyunu telef oldu.

Merkeze bağlı Armutlu köyü Dokuzlar Yaylası'nda Necati Amaç'a ait ağılın çatısı kar yağışı nedeniyle çöktü, 30 koyun telef oldu.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu ve beraberindekiler, koyunları telef olan Amaç'ı ziyaret ederek bilgi aldı.

Aydoğdu, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte kar yağışının cumartesinden itibaren etkili olduğunu, ilk gece Konya, Ankara, Nevşehir ve Adana kara yolunun kapandığını hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Kar yağışıyla birlikte çok ciddi bir çalışma içerisine girdik. Tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yollarımızda mahsur kalan yaklaşık 3 bin 500 vatandaşı yurtlarımızda misafir ettik. Üniversite öğrencilerimizin finalleri var. Halk otobüsü temsilcileriyle görüştük. Öğrencilerimizin okullara gitme masraflarını bizler karşılayacağız. Köylerimizi ve beldelerimizi geziyoruz. Olağanüstü günlerde birbirimize destek vermemiz gerekiyor. Bugün sabah da Armutlu köyümüzde amcamızın ağılının çöktüğünü duyduk. Derdine ortak olmak üzere yanına geldik."

Hayvanlarının ölmesine çok üzüldüğünü, duyar duymaz köye geldiğini belirten Aydoğdu, "Biz amcamızın zararını karşılayacağız. Aynı zamanda ağılı da 3-4 gün içerisinde yapıp teslim edeceğiz. Bugünler gelir geçer. Bizim bu gibi durumlarda kenetlenmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Hayvanları telef olan Amaç ise dün ağılın üzerini temizlediğini ancak akşam yağan kara çatının dayanamadığını ifade etti.

Sabah erken saatlerde koyunların yanına gittiğinde ağılının çatısının göçtüğünü gördüğünü belirten Amaç, "Allah'a şükür ki biz içerisinde yokken göçmüş. Komşular geldi koyunları çıkartmaya çalıştık ama yapamadık. Şu anda 30 koyunumuz telef oldu. Valimizden Allah bin kere razı olsun. Yanıma gelip derdime ortak oldu. 'Senin malını karşılayacağız.' dedi. Ağılımı da yapacaklar. Herkesten Allah razı olsun." ifadesini kullandı.