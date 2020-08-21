Aksaray'da 'açım ve param yok' sosyal deneyi
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Aksaray'da 'açım ve param yok' sosyal deneyi

AKSARAY Belediyesi, farkındalık oluşturmak için sosyal deney yaptı.

Aksaray'da 'açım ve param yok' sosyal deneyi
21.08.2020 11:59 | Son Güncelleme: 21.08.2020 12:32

AKSARAY Belediyesi, farkındalık oluşturmak için sosyal deney yaptı. Deneyde senaryo gereği bir kişi, esnaf ve çevredekilere parasının olmadığını ve aç olduğunu söyledi. Çoğu kişi, gencin isteğine kayıtsız kalmadı.

Aksaray Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ekipleri, farkındalık oluşturmak için kentin farklı noktalarında sosyal deney yaptı. Bir kişi senaryo gereği, çevredekilere ve esnaflara, parasının olmadığını ve aç olduğu söyleyerek yardım istedi. Gencin halini görenlerde kayıtsız kalmadı. Belediyenin sosyal medya hesaplarında paylaşılan deney videosu ise ilgi gördü.   


Kaynak: DHA

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