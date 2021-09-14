Aksaray'da 9 milyon makaron ele geçirildi

Aksaray'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar sonucu Aksaray-Adana kara yolunda seyreden bir aracı durdurdu.

Narkotik köpeği "Bixi"nin de desteğiyle araçta yapılan aramada, 9 milyon kaçak makaron ele geçirildi, sürücü M.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.