Aksaray'da 9 milyon makaron ele geçirildi - Haberler
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Aksaray'da 9 milyon makaron ele geçirildi

AA / Zekeriya Karadavut - Haberler | Güncel
Aksaray'da 9 milyon makaron ele geçirildi

Aksaray'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli tutuklandı.

Aksaray'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar sonucu Aksaray-Adana kara yolunda seyreden bir aracı durdurdu.

Narkotik köpeği "Bixi"nin de desteğiyle araçta yapılan aramada, 9 milyon kaçak makaron ele geçirildi, sürücü M.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Aksaray'da 9 milyon makaron ele geçirildi

AA / Zekeriya Karadavut - Son Dakika Haberleri
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Haber: Aksaray'da 9 milyon makaron ele geçirildi - Haberler
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