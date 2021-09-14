Aksaray'da 9 milyon makaron ele geçirildi
AA / Zekeriya Karadavut - Haberler | Güncel
Aksaray'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli tutuklandı.
Aksaray'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar sonucu Aksaray-Adana kara yolunda seyreden bir aracı durdurdu.
Narkotik köpeği "Bixi"nin de desteğiyle araçta yapılan aramada, 9 milyon kaçak makaron ele geçirildi, sürücü M.A. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
AA / Zekeriya Karadavut - Son Dakika Haberleri