Aksaray'da 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan uyuşturucu taciri yakalandı
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Aksaray'da 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan uyuşturucu taciri yakalandı

Aksaray'da uyuşturucu ticareti yapmak suçundan 8 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

07.02.2020 15:57 | Son Güncelleme: 07.02.2020 15:57
Aksaray'da 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan uyuşturucu taciri yakalandı

'da yapmak suçundan 8 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptıkları çalışmalarda uyuşturucu ticareti yapmak suçundan aranan ve hakkında 8 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.Y. (46) isimli şahsın peşine düştü. Arama çalışmaları kapsamında şüphelinin yerini tespit eden NSM ekipleri, düzenlediği operasyonla şahsı yakalanarak gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunun ardından Aksaray Adliyesine sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AKSARAY

Kaynak: İHA
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