Aksaray'da 8 jeotermal saha ihale edilecek

Aksaray'da bulunan 8 jeotermal kaynak arama sahası ihaleye çıkarıldı.

Aksaray İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığının ihale ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Aksaray'ın merkez, Güzelyurt, Sultanhanı, Eskil ve Gülağaç ilçelerindeki jeotermal kaynak arama ruhsatlı 8 saha açık teklif artırma usulüyle ihale edilecek.

Büyüklükleri 650-4 bin 913 hektar olan sahaların muhammen bedelleri 24 bin 264 lira ile 183 bin 423 lira arasında değişiyor.

İhaleler 16 Şubat Salı günü saat 11.00'de gerçekleştirilecek.

İstekliler tekliflerini ihale saatine kadar Aksaray İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığına sunabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Temizer