Aksaray'da 6 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı - Haberler
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Aksaray'da 6 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı

AA / Zekeriya Karadavut - Haberler | Güncel
Aksaray'da 6 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı

Aksaray'da 6 otomobilin çarpışması sonucu biri ağır 8 kişi yaralandı.

AKSARAY (AA) - Aksaray'da 6 otomobilin çarpışması sonucu biri ağır 8 kişi yaralandı.

Hacılar Harmanı Mahallesi Aşık Molla Caddesi'nde 6 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. İki sürücü araçlarıyla kaza yerinden kaçtı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis, çevrede güvenlik önlemi alarak caddeyi trafiğe kapattı.

Kazada Keziban Avan (37), Emine (21) ve Yasin Bayram Anıl (17), Emin Rıza Pişkin (21), Sinan Önemli (20), Samet Hakyol (20), Hatice Topaç (40) ve Muhammed Said Demirbaş (26) yaralandı.

Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Hakyol'un durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle yaklaşık iki saat trafiğe kapanan cadde, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.

Aksaray'da 6 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı

Aksaray'da 6 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı

Aksaray'da 6 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı

Aksaray'da 6 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı

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AA / Zekeriya Karadavut - Son Dakika Haberleri

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