Aksaray'da 6 hırsızlık olayının faili 3 şüpheli JASAT'ın operasyonuyla yakalandı - Haberler
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Aksaray'da 6 hırsızlık olayının faili 3 şüpheli JASAT'ın operasyonuyla yakalandı

Aksaray'da 6 hırsızlık olayının faili 3 şüpheli JASAT'ın operasyonuyla yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aksaray'da 6 ayrı hırsızlık olayının faili 3 şüpheli, jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.

AKSARAY (İHA) - Aksaray'da 6 ayrı hırsızlık olayının faili 3 şüpheli, jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.

Aksaray İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi ( Jasat ), ilçe ve köylerde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar neticesinde şüphelilerin kimliklerine ulaşan JASAT, hırsızlık olaylarını gerçekleştiren Servet T. (32), İnci K. (56) ve Mehmet Ali Ş.'nin (34) merkeze bağlı Yavuz Sultan Selim Mahallesinde bir ikamette bulunduğunu tespit etti. JASAT, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleriyle koordine kurarak, şüphelilerin kaldıkları eve operasyon düzenledi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken, evde yapılan aramada çalıntı birçok malzemede ele geçirildi. Sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülen şüphelilerin, il merkezinde de 3 ayrı hırsızlık olayına karıştığı ortaya çıktı. Toplamda 6 hırsızlık olayının aydınlatıldığı operasyonda, ele geçirilen malzemeler jandarma ve polis ekiplerince sahiplerine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AKSARAY

Aksaray'da 6 hırsızlık olayının faili 3 şüpheli JASAT'ın operasyonuyla yakalandı

Aksaray'da 6 hırsızlık olayının faili 3 şüpheli JASAT'ın operasyonuyla yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Aksaray, JASAT, 3. Sayfa, Haber

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