Aksaray'da 6 bin 500 öğretmen beyaza büründü

Aksaray'da 6 bin 500 öğretmen beyaza büründü

AKSARAY - Aksaray'da eğitim camiasında ve öğretmenlerde bir farkındalık oluşturulması kapsamında kolları sıvayan eğitimci Vali Hamza Aydoğdu, kent genelinde 6 bin 500 öğretmene gönüllülük esasına dayalı beyaz önlük hediye dağıttı.

Kılık kıyafet serbestliğinden sonra eğitim camiasında yaşanan sıkıntıların giderilmesi, kimin öğretmen, kimin veli, kimin öğrenci olduğunun ayırt edilebilmesi ve eğitimciye yönelik bir farkındalık olması için valilik tarafından 6 bin 500 öğretmene gönüllülük esasına dayalı olarak beyaz önlük dağıtıldı. Kent genelinde uygulamayı son derece yerinde bulan ve öğretmen olduklarını hissettiklerini belirten öğretmenler, yüz yüze eğitim olmamasına rağmen online eğitimde bile beyaz önlüklerini giyerek kameralar karşısında öğrencilere eğitim veriyor.

"Aksaray'da 6 bin 500 öğretmenimiz beyaz önlükle derse giriyor"

Konuyla ilgili bilgiler veren Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, kamuda kılık kıyafet özgürlüğü uygulamasını olumlu bir gelişme olarak gördüklerini belirterek, uygulamadan bir süre sonra bu özgürlüğün eğitim camiasında bazı sıkıntılara neden olduğunu gördüklerini belirtti. Kim öğretmen, kim veli, kim öğrenci karışıklıkların yaşandığına değinen Vali Aydoğdu, "Biliyorsunuz kamuda serbest kıyafet uygulamasına geçildi. Bundan öğretmenlerimiz de faydalandı. Bunu olumlu bir gelişme olarak görüyoruz. Fakat daha sonra bu uygulamanın bazı sıkıntıları ortaya çıktı. İşte bazen veliler, bazen öğrenciler, bazen de öğretmenlerimiz bile kim öğrenci, kim öğretmen, kim veli, ayırt edilmez bir duruma geldi şeklinde şikayetler çok aldık. Aksaray'da biz bir farkındalık oluşturalım dedik. Milli Eğitim Müdürümüzle, arkadaşlarımızla, öğretmen camiamızla, öğretmenlerimizin temsilcisi olan sivil toplum örgütü, sendikalarımızla görüşerek bir farkındalık oluşturmak adına, en azından öğretmenlerimiz derse girerken bir beyaz önlükle girmeleri ve dersten çıktıktan sonra beyaz önlükleri bırakmaları ve yine geldikleri serbest kıyafet ile evlerine gitmelerini yapabilir miyiz, böyle bir farkındalık oluşturabilir miyiz diye arkadaşlarımızla bu konuları istişare ettik. Bunun sonucunda Valilik ve Milli Eğitim Müdürlüğü olarak 6 bin 500 öğretmenimize gönüllülük esasına dayalı olarak önlükler hediye ettik. Sonra gördük ki Aksaray'daki bütün öğretmenlerimiz gönül rızasına dayalı bu farkındalığı uygulamak için ellerinden gelen çabayı gösterdiler ve şu anda Aksaray'da 6 bin 500 öğretmenimiz derse beyaz önlükle giriyor. Ders bittiğinde önlüklerini çıkarıp serbest kıyafet uygulamasına devam ediyorlar. Aksaray ili bu anlamda Türkiye'de farkındalık oluşturma konusunda da bir ilke imza atmış oldu" dedi.

"Veli, öğretmen ve kendisini ayırt edemiyordu"

Sınıf öğretmeni Perihan Güler Özçiftçi (38), beyaz önlüğün kutsal mesleklerinin bir simgesi olduğunu belirterek, "Çok güzel oldu. Çünkü artısı şu yönde oldu. Önlük kullanmadan önce veli, öğrenci, öğretmen, bir farkındalığımız yoktu. Veli geldiği zaman okula öğretmen ve kendisini ayırt edemiyordu. Bu önlükler sayesinde, kutsal mesleğimizin bir simgesidir gerçekten, bir farkındalık oluşturulmuş oldu. Milli Eğitim Müdürümüze ve Valimize gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Bu farkındalığı oluşturdular ve bize bunları yaşattı" ifadesini kullandı.

"6 bin 500 öğretmenimiz severek, isteyerek giydiler"

İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal da, kent genelinde tüm öğretmenlerin beyaz önlüğü severek ve isteyerek giydiklerini belirterek, "Valimizin başlattığı projeyle ilimizde 6 bin 500 öğretmenimize önlük hediye ettik. Bunu yaparken bir amacımız daha vardı aslında. Ülkemizde sendikalarımızın başlattığı bir sivil itaatsizlik eylemi vardı. Elbette bu olabilir, biz öğretmenler ya da kamu çalışanlarını tek tip bir kıyafete zorlamak değil ama bir farkındalık oluşturmak adına kendi meslek grubumuzu ortaya çıkartmak adına, okullarımızda velilerimizin, öğrencilerimizin, çalışanlarımızın dikkatlerini toplamak adına beyaz önlük projesinin çok iyi olacağını düşündük. Bu vesileyle de 6 bin 500 öğretmenimiz gerçekten bunu severek, isteyerek giydiler. Şu anda okul müdürlerimizden, öğretmenlerimizden geriye dönük çok güzel memnuniyetler var. Biz bu projenin örnek olmasını ve tüm ülkemize yayılmasını arzu ediyoruz. Bu vesile ile başta Valimiz Hamza Aydoğdu olmak üzere bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Öğretmen kimliğine yakışır bir proje oldu"

Beyaz önlük uygulamasının öğretmen kimliğine yakışır bir proje olduğunun altını çizen sınıf öğretmeni Yusuf Yıldız (50), "Biz çok büyük bir camiayız. 1 milyonu aşkın öğretmenimiz var. Bu yüzden herhalde Türkiye'de faaliyete geçirilemedi ama biz Aksaray olarak sağ olsun Valimiz, Milli Eğitim Müdürümüzün üstün gayretleriyle böyle bir proje başlatıldı. Çok da güzel oldu. Öğretmen kimliğine yakışır bir proje oldu. Kılık kıyafet karmaşasının olduğu bir dönemde bize ilaç gibi geldi" şeklinde konuştu.

"Kendimizi öğretmen olarak hissetmeye başladık"

Beyaz önlüklerle kendilerini öğretmen olarak hissetmeye başladıklarını belirten sınıf öğretmeni Selim Dönmez ise, "Biz beyaz önlük kampanyamız başlamadan önce, önlükleri giymeden ders anlatırken, okulda bulunduğumuz zaman dilimlerinde normal vatandaşımızdan, okula gelip giden insanlardan ayırt edilemiyorduk ama şimdi beyaz önlüklerimiz sayesinde derslerde bir farkındalık oluştu, kendimizi öğretmen olarak hissetmeye başladık. Hem de dışarıdan gelen insanlardan farkımız oldu" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN CAN