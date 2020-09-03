Aksaray'da 5 bin kişiyi istihdam edecek fabrika için arsa tahsisi yapıldı
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Aksaray'da 5 bin kişiyi istihdam edecek fabrika için arsa tahsisi yapıldı

Aksaray'da 5 bin kişinin istihdam edileceği fabrika için LC Waikiki ile arsa tahsis sözleşmesi imzalandı.

03.09.2020 10:55 | Son Güncelleme: 03.09.2020 11:14

Aksaray'da 5 bin kişinin istihdam edileceği fabrika için LC Waikiki ile arsa tahsis sözleşmesi imzalandı.

Aksaray Organize Sanayi Bölge (OSB) Müdürlüğünde düzenlenen imza törenine, Vali Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Evren Dinçer, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Tüzün, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cüneyt Göktaş, LC Waikiki Yönetim Kurulu Üyesi Necip Özçer ve davetliler katıldı.

İmza töreninde konuşan Vali Aydoğdu, Türkiye'nin en önemli OSB'lerinden birinin Aksaray'da olduğunu, bünyesinde dünyanın birçok ülkesine ihracat yapan firmaların yer aldığını söyledi.

Türkiye'nin en önemli giyim markalarından LC Waikiki'nin de Aksaray'dan dünyaya açılacağını aktaran Aydoğdu, şöyle konuştu:

"47 ülkede 1022 mağazada faaliyet gösteren LC Waikiki'ye, OSB'de 522 bin metrekarelik sanayi parseli tahsisi yaptık. 2021 yılı başında temeller atılacak ve yaklaşık 5 bin kişi istihdam edilecek. Bu rakamların açılımı şudur, çarpanları ve katma değerleri ile yaklaşık 30 bine yakın kişinin yüzünün gülmesi demektir. Bu rakam birçok ilçenin, toplam nüfusundan fazla. Aksaray büyük potansiyele sahip bir kent. Marka şehir kalite ile olur. Kalite ise tesadüfen olmaz, daima akıllıca bir gayretin ürünü olarak ortaya çıkar. Aksaraylılar olarak bunun farkındayız."

"Aksaray'da büyük bir yatırımın aşamasındayız"

Özçer ise şirket olarak Aksaray'a büyük bir yatırım yapma aşamasında olduklarını vurguladı.

Bu projede emeği geçen herkese teşekkür eden Özçer, "Bizim için de çok onur verici bir gün. Büyümemize paralel olarak Aksaray'da büyük bir yatırımın aşamasındayız. Muasır medeniyet seviyesine ulaşmak için diğer ülkeleri ekonomik ve sosyal olarak aşmak, hep birlikte, hepimizin en büyük dileğidir. Benim kurumumun da 50 ülkede çalışan arkadaşlarımızın da en büyük dileği budur." diye konuştu.

Konuşmaların ardından 522 bin metrekarelik parselinin tahsis sözleşmesi, Vali Aydoğdu, Başkan Dinçer ve Özçer tarafından imzalandı.

Aksaray'da 5 bin kişiyi istihdam edecek fabrika için arsa tahsisi yapıldı

Kaynak: AA

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