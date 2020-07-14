Aksaray'da 5 aracın karıştığı zincirleme kaza: 9 yaralı Aksaray'da 5 aracın karıştığı zincirleme kaza: 9 yaralıAKSARAY'da 5 aracın karıştığı zincirleme kazada, 9 kişi yaralandı.

Aksaray'da 5 aracın karıştığı zincirleme kaza: 9 yaralı

AKSARAY'da 5 aracın karıştığı zincirleme kazada, 9 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında, Aksaray- Ankara yolu Nevşehir kavşağı yakınlarında meydana geldi. Nagihan Keskin yönetimindeki 06 BD 5369 plakalı otomobilin, kırmızı ışıkta bekleyen İsmail Dilekçi'nin (29) kullandığı 68 KH 522 plakalı otomobile arkadan çarpmasıyla toplam 5 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada aralarında sürücülerinde bulunduğu 9 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan 9 yaralı ardından, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: DHA