Aksaray'da 390 litre kaçak şarap ele geçirildi
06.01.2021 12:55 | Son Güncelleme: 06.01.2021 12:58
Aksaray'da bir iş yerinde 390 litre kaçak şarap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Aksaray'da bir iş yerinde 390 litre kaçak şarap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte alkol zehirlenmelerinin önüne geçilmesi amacıyla çalışma başlattı.
Kent merkezinde bir iş yerine düzenlenen operasyonda, bidonlar içine hazırlanmış, satışa hazır 390 litre kaçak şarap ele geçirildi.
Ekipler, Y.G. ve M.G'yi gözaltına aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut