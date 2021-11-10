Aksaray'da 3'üncü kattan düşen inşaat işçisi yaralandı - Haberler
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Aksaray'da 3'üncü kattan düşen inşaat işçisi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Aksaray'da 3'üncü kattan düşen inşaat işçisi yaralandı

Aksaray'da iskele üzerinde dış cephe yalıtımı yaptığı sırada inşaatın 3'üncü katından toprak zemine düşerek yaralanan bir işçi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

AKSARAY (İHA) - Aksaray'da iskele üzerinde dış cephe yalıtımı yaptığı sırada inşaatın 3'üncü katından toprak zemine düşerek yaralanan bir işçi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, Taşpazar Mahallesi Ebulfeyz Elçibey Caddesi Kasman apartmanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı apartmanın dış cephe yalıtımını yapan inşaat ustası Serkan D. (26), 3. kattaki iskele üzerinde dengesini kaybederek toprak zemine düştü. Durumu fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı işçi, Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralı işçinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - AKSARAY

Aksaray'da 3'üncü kattan düşen inşaat işçisi yaralandı

Aksaray'da 3'üncü kattan düşen inşaat işçisi yaralandı

Aksaray'da 3'üncü kattan düşen inşaat işçisi yaralandı

Aksaray'da 3'üncü kattan düşen inşaat işçisi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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