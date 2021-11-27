Aksaray'da 3 milyon 300 bin filtreli sigara kağıdı ele geçirildi - Haberler
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Aksaray'da 3 milyon 300 bin filtreli sigara kağıdı ele geçirildi

AA / Zekeriya Karadavut - Haberler | Güncel
Aksaray'da 3 milyon 300 bin filtreli sigara kağıdı ele geçirildi

Aksaray'da 3 milyon 300 bin kaçak makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

AKSARAY (AA) - Aksaray'da 3 milyon 300 bin kaçak makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılığın önlemesine yönelik çalışma kapsamında, Aksaray-Adana kara yolunda seyreden bir tırı durdurdu.

Tırda yapılan aramada 3 milyon 300 bin kaçak makaron ele geçirildi. Araç sürücüsü K.K. (29) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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AA / Zekeriya Karadavut - Son Dakika Haberleri

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