Aksaray'da 3 karayolu tipi sebebiyle trafiğe kapandı

AKSARAY (İHA) - Aksaray'da etkili olan kar yağışı ve tipi karayollarını felç etti. Dün gece ulaşıma kapanan Konya yolu halen trafiğe açılmazken, Adana ve Nevşehir karayolu da tipi sebebiyle trafiğe kapatıldı. Tüm araçlar tesislere çekilirken, şehirlerarası otobüs yolcuları yurtlara yerleştiriliyor. Oluşan araç kuyruğu da dron ile görüntülendi.

Aksaray'da dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı ve tipi halen etkisini sürdürüyor. Tipi sebebiyle dün gece Konya yolu trafiğe kapatılırken halen etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Aksaray-Adana ve Nevşehir yolları da trafiğe kapatıldı. Karayollarında oluşan uzun kuyruklar dron ile görüntülendi. Polis ve jandarma ekipleri karayollarında geniş güvenlik önlemleri alırken hiçbir aracın geçişine izin verilmedi. Tırlar ve otomobillerin birçoğu karayolunda kalırken, diğerleri de dinlenme tesislerine çekildi. Yolda kalan ve tesislere çekilen araçlara kumanya dağıtımı yapıldı. Tesislerde kalan şehirlerarası yolculuk yapan otobüslerde bulunan yolcular da polis ekipleri tarafından bölgedeki yurtlara yönlendirildi.

"Allah devletimize zeval vermesin"

Erzurum'dan Antalya'ya yolcu götüren şehirlerarası yolcu otobüsü şoförü Yakup Sabri (47), "Allah devletimize zeval vermesin. Şu anda bizi yurda götürüp yerleştirecekler. Mağduriyetimizi yol açılana kadar gideriyorlar. Yol açılana kadar bekleyeceğiz. Biz Erzurum'dan Antalya'ya gidiyoruz. 12 saattir buradayız. Gece 10'dan beri burada bekliyoruz. Artık yapacak bir şey yok, doğal afet. Polisler geldi. Emniyet müdürümüz de geldi. Şimdi bizi yurda yerleştirecekler. Yol açılınca tekrar yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Tır sürücüleri ise yollar kapandığı için beklediklerini belirterek, "Yapacak bir şey yok. Açılana kadar bekleyeceğiz. Devletimiz sağ olsun gerekli yardımları yapıyor" dedi.

Kent genelinde kar yağışı ve tipi devam ediyor. - AKSARAY