Aksaray'da 3 gün önceki "köpek yumurtaları yedi" kavgasının gerginliği sürüyor, iki gurup birbirlerine ateş açtı. - Haberler
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Aksaray'da 3 gün önceki "köpek yumurtaları yedi" kavgasının gerginliği sürüyor, iki gurup birbirlerine ateş açtı.

Aksaray'da 3 gün önceki
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aksaray'da 3 gün önceki "köpek yumurtaları yedi" kavgasının gerginliği sürüyor, iki gurup birbirlerine ateş açtı.

AKSARAY (İHA) - Aksaray'da 3 gün önceki "köpek yumurtaları yedi" kavgasının gerginliği sürüyor, iki gurup birbirlerine ateş açtı. Olay yerine gelen polisler havaya ateş açarak iki gurubu durdurmaya çalışıyor. - AKSARAY

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