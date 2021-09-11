Aksaray'da 225 kök kenevir bitkisi ele geçirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aksaray'da 225 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Aksaray'da 225 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

Aksaray'da yaylada bulunan müstakil eve operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, bahçede ekili 225 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

Aksaray'da yaylada bulunan müstakil eve operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, bahçede ekili 225 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalar yapan Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar doğrultusunda Aksaray'ın Eskil ilçesine bağlı Çokum Yaylasında bulunan müstakil ikamette kenevir bitkisi yetiştirildiği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ikamete operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda evin bahçesinde ekili vaziyette 225 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken, ikamet sahibi M.S. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AKSARAY

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Eğlenmeye giderken geçirdiği kaza nedeniyle canından oldu, arkadaşı da ağır yaralandı

Eğlenmeye giderken geçirdiği kaza nedeniyle canından oldu, arkadaşı da ağır yaralandı
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Namaz Vakitleri Mustafa Şentop Meral Akşener Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Kaan Yıldırım Müge Anlı Düm Tek Tek Yıldız Tilbe
Spor Şenol Güneş Halil İbrahim Dervişoğlu Mergim Berisha
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Mustafa Demir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Aksaray'da 225 kök kenevir bitkisi ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.09.2021 12:26:34. #1.12#