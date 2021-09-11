Aksaray'da 225 kök kenevir bitkisi ele geçirildi
Aksaray'da yaylada bulunan müstakil eve operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, bahçede ekili 225 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.
Aksaray'da yaylada bulunan müstakil eve operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, bahçede ekili 225 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.
Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalar yapan Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar doğrultusunda Aksaray'ın Eskil ilçesine bağlı Çokum Yaylasında bulunan müstakil ikamette kenevir bitkisi yetiştirildiği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ikamete operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda evin bahçesinde ekili vaziyette 225 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken, ikamet sahibi M.S. gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AKSARAY