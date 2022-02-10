Aksaray'da 2 TIR çarpıştı: 2 kardeş yaralı - Haberler
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Aksaray'da 2 TIR çarpıştı: 2 kardeş yaralı

Demirören Haber Ajansı, Erkan Altuntaş - Güncel
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Aksaray'da 2 TIR çarpıştı: 2 kardeş yaralı

AKSARAY'da buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, önündeki TIR'a çarptı.

AKSARAY (DHA) - AKSARAY'da buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, önündeki TIR'a çarptı. Kazada sürücülerden Selahattin Hoşgören (28)  ile kardeşi Mehmet Hoşgören yaralandı.

Kaza, saat 04.00 sıralarında Aksaray- Ankara kara yolu 40'ıncı kilometresinde meydana geldi. Selahattin Hoşgören yönetimindeki 33 AEH 709  plakalı TIR, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkıp, önündeki, Mehmet Özel (45) idaresindeki 26 UL 480 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada sürücülerden Selahattin Hoşgören ile kardeşi Mehmet Hoşgören TIR'ın içinde sıkıştı. Diğer sürücü Mehmet Özel ise kazadan yara almadan kurtuldu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin sıkıştıkları yerden çıkardıkları 2 kardeş, ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen kazayla ilgili soruşturma sürüyor.


Aksaray'da 2 TIR çarpıştı: 2 kardeş yaralı

Demirören Haber Ajansı / Erkan Altuntaş - Güncel

Aksaray, Kaza, Güncel, Haberler

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