Aksaray'da 2 tır çarpıştı: 1 yaralı
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Aksaray'da 2 tır çarpıştı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı / YAVUZ AKKAN - Haberler | 3. Sayfa

Aksaray'da 2 tır çarpıştı: 1 yaralı Aksaray'da iki tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Aksaray'da 2 tır çarpıştı: 1 yaralı

AKSARAY - Aksaray'da iki tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Çiftlik Mahallesi Ankara-Nevşehir Karayolu Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mersin'den Ankara'ya giden Faruk Ç. idaresindeki 33 CNF 41 plakalı Mercedes marka tır Adana'dan Ankara'ya çelik çatı paneli taşıyan Hüseyin E. yönetimindeki 02 FN 882 plakalı Mercedes marka tır ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle tırlardan birinin kabini hurdaya dönerken, tırdan sızan mazot ve motor yağı yola yayıldı. Kaza sonucu sürücü Faruk Ç. yaralandı. Kazayı gören yoldaki diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aksaray'da 2 tır çarpıştı: 1 yaralı
Aksaray'da 2 tır çarpıştı: 1 yaralı
Aksaray'da 2 tır çarpıştı: 1 yaralı
Aksaray'da 2 tır çarpıştı: 1 yaralı
Aksaray'da 2 tır çarpıştı: 1 yaralı
Aksaray'da 2 tır çarpıştı: 1 yaralı
Aksaray'da 2 tır çarpıştı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YAVUZ AKKAN

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