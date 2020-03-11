Aksaray'da 2 otomobil çarpıştı: 5 yaralı Aksaray'da 2 otomobil çarpıştı: 5 yaralıAKSARAY'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Aksaray'da 2 otomobil çarpıştı: 5 yaralı

AKSARAY'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 08.00 sıralarında Aksaray- Ankara karayolu 7'nci kilometresinde meydana geldi. İstanbul'dan Antakya'ya giden Ziya Dalı (26) yönetimindeki 06 BK 8382 plakalı otomobil, Afganistan uyruklu Aziz Özbek'in (45) kullandığı 61 DP 586 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan araçlar, yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi. Kazada sürücü Ziya Dalı, yanındaki Sami Bakıncı (30) Esat Davutoğlu (41) ile diğer sürücü Aziz Özbek ve yanındaki Afganistan uyruklu Abdullah Masdat yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü Aziz Özbek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Özbek'in hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA