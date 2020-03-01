Aksaray'da 2 otomobil çarpıştı: 1 yaralı

01.03.2020 21:23 | Son Güncelleme: 01.03.2020 21:24

Aksaray'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.



Kaza, Aksaray'ın Güzelyurt ilçesi Alanyurt köyü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan D. (44) yönetimindeki 68 KU 832 plakalı otomobil, kavşakta dönüş yapmak için yavaşlayan Musa S. (60) idaresindeki 68 EA 839 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada Musa S. yönetimindeki otomobilde yolcu olarak bulunan Nafiye S. (56) yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadını Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - AKSARAY

Kaynak: İHA