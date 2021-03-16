Aksaray'da 2 köy yarından itibaren karantinaya alınacak

Aksaray'da merkeze bağlı Sevinçli ve Gözlükuyu köylerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yarın karantina başlatılacak.

Aksaray'da merkeze bağlı Sevinçli ve Gözlükuyu köylerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yarın karantina başlatılacak.

İl Hıfzıssıhha Kurulundan yapılan yazılı açıklamada, Vali Hamza Aydoğdu başkanlığında olağanüstü toplanıldığı bildirildi.

Açıklamada, toplantıda, Sevinçli ve Gözlükuyu köylerinde yarın saat 08.00'den 22 Mart Pazartesi günü 08.00'e kadar giriş çıkışların yasaklanmasına ve 5 gün sokağa çıkma yasağı getirilmesine karar verildiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut