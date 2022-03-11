Aksaray'da 2 ilçede eğitime kar engeli - Haberler

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Aksaray'da 2 ilçede eğitime kar engeli

AA - Zekeriya Karadavut - Güncel
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Aksaray'da 2 ilçede eğitime kar engeli

Aksaray'ın Sultanhanı ve Eskil ilçelerinde yoğun kar nedeniyle eğitime bugün ara verildiği bildirildi.

AKSARAY (AA) - Aksaray'ın Sultanhanı ve Eskil ilçelerinde yoğun kar nedeniyle eğitime bugün ara verildiği bildirildi.

Sultanhanı ve Eskil Kaymakamlıklarından yapılan açıklamada, yoğun kar nedeniyle bugün ilçe merkezleri ile bağlı tüm köylerdeki okullarda eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin idari izinli sayılacağı kaydedildi.

AA / Zekeriya Karadavut - Güncel

Sultanhanı, Aksaray, kar, Güncel, Haberler

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