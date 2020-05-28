Aksaray'da 2 grup arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Aksaray'da 2 grup arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı

Aksaray'da 2 grup arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı Aksaray'da 2 grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi bacağından bıçakla yaralandı.

28.05.2020 00:08 | Son Güncelleme: 28.05.2020 00:12

Aksaray'da 2 grup arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı

AKSARAY - Aksaray'da 2 grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi bacağından bıçakla yaralandı.

Kavga, Dere Mahallesi Belediye Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 2 grup arasında bilinmeyen bir nedenden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kimliği belirlenemeyen bir kişi belindeki bıçağı çıkartarak Umut Ü.'yü bacağından bıçakladı. Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken, polis ekipleri kaçan şüphelilerin peşine düştü. Yaralı şahıs ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken, durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aksaray'da 2 grup arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Süleyman Soylu, ayağı kırılan yaşlı kadını sırtında taşıyan polisin fotoğrafını paylaştı Haber
Süleyman Soylu, ayağı kırılan yaşlı kadını sırtında taşıyan polisin fotoğrafını paylaştı
Acun Ilıcalı, en büyük pişmanlığının ne olduğunu açıkladı Haber
Acun Ilıcalı, en büyük pişmanlığının ne olduğunu açıkladı
Rus gazeteciden dans etmesini isteyen Cüneyt Özdemir, 'Altımda bir şey yok' cevabıyla kahkahaya boğuldu Haber
Rus gazeteciden dans etmesini isteyen Cüneyt Özdemir, "Altımda bir şey yok" cevabıyla kahkahaya boğuldu
Türkiye'nin doğusundaki birçok ili heyecanlandıran anlar! Göktaşının düştüğü anlar telefonlarla kaydedildi Haber
Türkiye'nin doğusundaki birçok ili heyecanlandıran anlar! Göktaşının düştüğü anlar telefonlarla kaydedildi
Belgesellere taş çıkartan görüntü! Yılanın balık avı kameraya yansıdı Haber
Belgesellere taş çıkartan görüntü! Yılanın balık avı kameraya yansıdı
Çilek üretimi nedeniyle tersine göçün başladığı Kahramanmaraş'ın dağ köylerinde üretilen meyveler ihraç edilmeye başlandı Haber
Çilek üretimi nedeniyle tersine göçün başladığı Kahramanmaraş'ın dağ köylerinde üretilen meyveler ihraç edilmeye...
Abdülhamid'in rüyası olan Filyos Projesi, Zonguldak'ta hızla yükseliyor! 12 bin kişiye istihdam sağlayacak
Abdülhamid'in rüyası olan Filyos Projesi, Zonguldak'ta hızla yükseliyor! 12 bin kişiye istihdam sağlayacak
Koronavirüs, çekirge istilası, şimdi de katil arı! Bir ilimizde daha ortaya çıktılar
Koronavirüs, çekirge istilası, şimdi de katil arı! Bir ilimizde daha ortaya çıktılar
ABD'deki genel müdürlüğü bırakıp Karadeniz somonu yetiştirmeye başladı, yılda 500 milyon lira kazanıyor
ABD'deki genel müdürlüğü bırakıp Karadeniz somonu yetiştirmeye başladı, yılda 500 milyon lira kazanıyor
Cani baba, 35 yaşındaki kişiye kaçan 13 yaşındaki kızının uykudayken kafasını kesti
Cani baba, 35 yaşındaki kişiye kaçan 13 yaşındaki kızının uykudayken kafasını kesti
Cem Yılmaz, ilk kez Serenay Sarıkaya'yla fotoğrafını paylaştı
Cem Yılmaz, ilk kez Serenay Sarıkaya'yla fotoğrafını paylaştı
Normalleşme sürecinde artacağı düşünülen bireysel araçların trafikte kriz yaratması bekleniyor
Normalleşme sürecinde artacağı düşünülen bireysel araçların trafikte kriz yaratması bekleniyor
Oyuncu Pelin Ermiş, mini şortlu pozlarıyla yeni imajını gözler önüne serdi
Oyuncu Pelin Ermiş, mini şortlu pozlarıyla yeni imajını gözler önüne serdi
Batmanlı usta, ayda 15 adet bağlama yapıp tanesini 4 bin TL'ye varan fiyatlarla satıyor
Batmanlı usta, ayda 15 adet bağlama yapıp tanesini 4 bin TL'ye varan fiyatlarla satıyor
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Sokağa çıkma yasağının devam etmesinde fayda var
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Sokağa çıkma yasağının devam etmesinde fayda var
Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın açılışında konuşan Bahçeli: Bu ada alacakaranlık bir devrin simgesidir
Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın açılışında konuşan Bahçeli: Bu ada alacakaranlık bir devrin simgesidir
Beşiktaş'ın eski fubolcusu Gökhan Töre: Sergen Yalçın'la çalışmak isterim
Beşiktaş'ın eski fubolcusu Gökhan Töre: Sergen Yalçın'la çalışmak isterim
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yassıada'nın tarihini tek cümlede anlattı: Burada yapılanlar hukuk cinayetidir
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yassıada'nın tarihini tek cümlede anlattı: Burada yapılanlar hukuk...
Azgın boğa panik yarattı! Önce kamyoneti metrelerce sürükledi ardından sahiplerini kovaladı
Azgın boğa panik yarattı! Önce kamyoneti metrelerce sürükledi ardından sahiplerini kovaladı
Aylar sonra bir araya gelen Erdoğan ve Bahçeli, birlikte yolculuk etti
Aylar sonra bir araya gelen Erdoğan ve Bahçeli, birlikte yolculuk etti
Oyun oynayan çocuklar cansız beden buldu! Mahalleli böyle izledi
Oyun oynayan çocuklar cansız beden buldu! Mahalleli böyle izledi
Altının kilogramı 372 bin 100 liraya geriledi
Altının kilogramı 372 bin 100 liraya geriledi
27 günlük bebekten, 73 yaşındaki dedeye kadar 8 kişilik aile koronavirüsü yendi
27 günlük bebekten, 73 yaşındaki dedeye kadar 8 kişilik aile koronavirüsü yendi
Japon hükümeti turizmi canlandırmak için tatile çıkacak vatandaşlarına günlük 1.250 lira verecek
Japon hükümeti turizmi canlandırmak için tatile çıkacak vatandaşlarına günlük 1.250 lira verecek
İlginç anma töreni! Bu kez darağacına darbeler asıldı
İlginç anma töreni! Bu kez darağacına darbeler asıldı
Vergi indiriminden yararlanmak isteyenlerin borcu olmaması gerekiyor
Vergi indiriminden yararlanmak isteyenlerin borcu olmaması gerekiyor
Tanju Çolak: Mert Hakan G.Saray'la sözleşme imzalamadıysa, Fenerbahçe'ye transferi daha yakın
Tanju Çolak: Mert Hakan G.Saray'la sözleşme imzalamadıysa, Fenerbahçe'ye transferi daha yakın
Beslenmesi yasak köpek sahibine saldırdı! O anlar anbean kameraya yansıdı
Beslenmesi yasak köpek sahibine saldırdı! O anlar anbean kameraya yansıdı
Güne yükselişle başlayan dolar 6,77'den işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,77'den işlem görüyor
Rahip, koronavirüsü durdurmak için kendini toprağa gömüp etrafında ateş yaktı
Rahip, koronavirüsü durdurmak için kendini toprağa gömüp etrafında ateş yaktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Süleyman Soylu Ekrem İmamoğlu Temel Karamollaoğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin İrem Derici Bergüzar Korel Bülent Serttaş İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Şenol Güneş Nihat Özdemir Mustafa Cengiz Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Bursa Twitter Yassıada Instagram
Şu an buradasınız: Aksaray'da 2 grup arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.5.2020 00:13:09. #1.14#
title