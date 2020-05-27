Aksaray'da 2 grup arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı
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Aksaray'da 2 grup arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı

Aksaray'da 2 grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi bacağından bıçakla yaralandı.

Aksaray'da 2 grup arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı
27.05.2020 23:51 | Son Güncelleme: 27.05.2020 23:56

Aksaray'da 2 grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi bacağından bıçakla yaralandı.

Kavga, Dere Mahallesi Belediye Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 2 grup arasında bilinmeyen bir nedenden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kimliği belirlenemeyen bir kişi belindeki bıçağı çıkartarak Umut Ü.'yü (17) bacağından bıçakladı. Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken, polis ekipleri kaçan şüphelilerin peşine düştü. Yaralı şahıs ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken, durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İHA

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