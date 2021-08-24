Aksaray'da 2,7 milyon filtreli sigara kağıdı ele geçirildi
Aksaray'da 2,7 milyon kaçak filtreli sigara kağıdı (makaron) ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
Aksaray'da 2,7 milyon kaçak filtreli sigara kağıdı (makaron) ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar sonucu Aksaray-Adana kara yolunda seyreden bir aracı durdurdu.
Yapılan aramada 2,7 milyon kaçak makaron ele geçirildi.
Araç sürücüsü S.A. ile araçtaki S.A. gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut