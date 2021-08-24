Aksaray'da 2,7 milyon filtreli sigara kağıdı ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Aksaray'da 2,7 milyon filtreli sigara kağıdı ele geçirildi

Aksaray'da 2,7 milyon filtreli sigara kağıdı ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut - Haberler | Güncel

Aksaray'da 2,7 milyon kaçak filtreli sigara kağıdı (makaron) ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Aksaray'da 2,7 milyon kaçak filtreli sigara kağıdı (makaron) ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar sonucu Aksaray-Adana kara yolunda seyreden bir aracı durdurdu.

Yapılan aramada 2,7 milyon kaçak makaron ele geçirildi.

Araç sürücüsü S.A. ile araçtaki S.A. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut

İstanbul'a geçmeye çalışan 50 kaçak göçmen Kocaeli TEM Otoyolu'nda yakalandı
İstanbul'a geçmeye çalışan 50 kaçak göçmen Kocaeli TEM Otoyolu'nda yakalandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu
Magazin Barış Arduç Aleyna Tilki Bülent Ersoy Seren Serengil
Spor Muslera Arda Turan Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Aksaray'da 2,7 milyon filtreli sigara kağıdı ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.8.2021 12:54:20. #1.16#

title