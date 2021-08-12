Aksaray'da 2,5 milyon makaron ele geçirildi
Aksaray'da 2,5 milyon kaçak makaron ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
Aksaray'da 2,5 milyon kaçak makaron ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar sonucu Aksaray-Adana kara yolunda seyreden bir tırı durdurdu.
Tırda yapılan aramada 250 koli içerisinde 2,5 milyon kaçak makaron ele geçirildi.
Araç sürücüsü M.S. gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut