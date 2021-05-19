AKSARAY'DA 19 MAYIS KUTLANDI
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AKSARAY'DA 19 MAYIS KUTLANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AKSARAY'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı.

AKSARAY'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen törene; Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız ile sınırlı sayıda sporcu ve öğrenci katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenk sunumunun ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Gençlik ve Spor İl Müdürü Yıldız da yaptığı konuşmada 19 Mayıs'ın önemine değinerek, "19 Mayıs 1919 Türk milletinin haksızlığa, zulme ve işgale karşı topyekün başlattığı bir harekatın milli mücadelenin ve direnişin ilk kıvılcımıdır. Aziz milletimiz tüm onur ve asaletiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde tarih sahnesinde bir kez daha şaha kalkışının başlangıcıdır.?diye konuştu.

AKSARAY'DA 19 MAYIS KUTLANDI
AKSARAY'DA 19 MAYIS KUTLANDI
AKSARAY'DA 19 MAYIS KUTLANDI
AKSARAY'DA 19 MAYIS KUTLANDI
AKSARAY'DA 19 MAYIS KUTLANDI
AKSARAY'DA 19 MAYIS KUTLANDI
AKSARAY'DA 19 MAYIS KUTLANDI
AKSARAY'DA 19 MAYIS KUTLANDI
AKSARAY'DA 19 MAYIS KUTLANDI
AKSARAY'DA 19 MAYIS KUTLANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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