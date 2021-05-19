Aksaray'da 19 Mayıs kutlaması
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Aksaray'da 19 Mayıs kutlaması

İhlas Haber Ajansı / Yavuz Akkan - Haberler | Güncel

- Aksaray'da 19 Mayıs kutlaması 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Aksaray'da bayrak töreni ile kutlandı.

- Aksaray'da 19 Mayıs kutlaması

AKSARAY - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Aksaray'da bayrak töreni ile kutlandı.

15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda gerçekleştirilen tören, İl Gençlik ve Spor Müdürü Aslan Yıldız'ın Atatürk Anıtına çelenk koyması ile başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden kutlamada, Gençlik Spor İl Müdürlüğüne bağlı birimlerde eğitim veren antrenörler ve sporcular tarafından bayrak ve Atatürk fotoğrafı açıldı. Bayrak töreninin ardından Aksaray Gençlik Merkezi gönüllü genci Şeyma Demir, Arif Nihat Asya'nın Bayrak şiirini okudu.

"19 Mayıs 1919, Türk milletinin haksızlığa, zulme, işgale karşı topyekün başlattığı bir harekatın, milli mücadelenin, milli direnişin ilk kıvılcımıdır" diyen İl Gençlik Spor Müdürü Aslan Yıldız ise, "Aziz milletin tüm onur ve asaletiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde tarih sahnesinde bir defa daha şaha kalkışının başlangıcıdır. Türk halkı Anadolu'da yüzyıllardır özgür ve Müslüman olarak yaşamışlar ve bu haksız işgaller karşısında 'Ya istiklal ya ölüm' parolasıyla bir milletin şerefli direnişini başlatmışlardır" diye konuştu.

Aksaray'da 19 Mayıs kutlaması
Aksaray'da 19 Mayıs kutlaması
Aksaray'da 19 Mayıs kutlaması
Aksaray'da 19 Mayıs kutlaması
Aksaray'da 19 Mayıs kutlaması
Aksaray'da 19 Mayıs kutlaması
Aksaray'da 19 Mayıs kutlaması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yavuz Akkan

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