Aksaray'da 182 köy okulunda yüz yüze eğitim başladı

Aksaray'da 182 köy okulunda yüz yüze eğitim için ilk ders zili çaldı.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal ile merkeze bağlı Karaören Köyü İlkokulunda düzenlenen bayrak törenine katıldı.

Öğrencilerle bir süre sohbet eden Vali Aydoğdu, yaptığı konuşmada, salgın nedeniyle kapalı olan okulların kademeli olarak eğitime başladığını söyledi.

Ülke olarak çok farklı bir coğrafyada yaşadıklarını anlatan Aydoğdu, şunları kaydetti:

"Tarihimizi, devletimizi, milletimizi çok iyi öğrenmemiz gerekiyor. Bunu gelecek nesillere birlikte taşımamız gerekiyor. İki gün önce bizim gözbebeğimiz olan askerlerimiz, vatandaşlarımız, masumlarımız, canımız ciğerimiz olan insanlarımız terör örgütü tarafından kalleşçe şehit edildi. Bize ve bu millete yapılanları hiç bir zaman unutmamalıyız. Bizim bunlara vereceğimiz en büyük cevap, tarihimizi, milletimiz, geleneğimizi, göreneklerimizi kalbimize gönlümüze beynimize kaydetmek. Bizim bir dakika bile kaybedecek zamanımız yok. Sizlere ve öğretmenlerimize güveniyoruz."

Vali Aydoğdu, ilk ders zilini çalarak öğrencileri sınıflarına gönderdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adem Koçak