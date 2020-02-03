Aksaray'da 18 bin adet kaçak güneş gözlüğü ele geçirildi
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Aksaray'da 18 bin adet kaçak güneş gözlüğü ele geçirildi

Aksaray'da polisin şüphe üzerine durdurduğu tır içerisinde 18 bin adet gümrük kaçağı güneş gözlüğü ele geçirildi.

03.02.2020 15:38 | Son Güncelleme: 03.02.2020 15:43
Aksaray'da 18 bin adet kaçak güneş gözlüğü ele geçirildi

'da polisin şüphe üzerine durdurduğu tır içerisinde 18 bin adet gümrük kaçağı güneş gözlüğü ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, rutin yol kontrolü yapan İl Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, şüphe üzerine 'dan Aksaray istikametine giden 27 plakalı tırı durdurdu. Ehliyet ve ruhsat sorduğu sürücünün tedirgin hal ve hareketlerinden şüphelenen KOM ekipleri araç içerisinde yaptığı aramada 19 koli içerisinde toplam 18 bin adet kaçak güneş gözlüğü ele geçirdi. Gözlüklere el konulurken, sürücü M.P (46) ve E.P (19) gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İHA
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