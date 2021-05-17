Aksaray'da 15 yaşındaki kızı kaçırma kavgası: 4 yaralı
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Aksaray'da 15 yaşındaki kızı kaçırma kavgası: 4 yaralı

Aksaray'da 15 yaşındaki kızı kaçırma kavgası: 4 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Erkan ALTUNTAŞ - Haberler | Güncel

AKSARAY'da, aynı köyde 2 ailenin fertleri arasında 15 yaşındaki kızı kaçırma olayı nedeniyle çıkan taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgada 4 kişi yaralandı.

AKSARAY'da, aynı köyde 2 ailenin fertleri arasında 15 yaşındaki kızı kaçırma olayı nedeniyle çıkan taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgada 4 kişi yaralandı. Olayla ilgili 2 kişi de gözaltına alındı. 

Sevinçli köyünde oturan Umut Ş. (21), 13 Mayıs'ta aynı köydeki Duygu C.'yi kaçırdı. Duygu C.'nin ailesinin şikayeti üzerine çalışma başlatan jandarma, Umut Ş ile Duygu C.'yi komşu köyde saklandıkları evde yakaladı. İddiaya göre Duygu C. evine geri dönmek istemeyince devlet koruması altına alınıp, çocuk yurduna yerleştirildi. Dün saat 22.00 sıralarında ise Umut Ş.'nin yakınları Ziyade Ş. (40), Önder Ş. (38) ve Havif Ş. (60), iddiaya göre konuşmak için Duygu C.'nin yakınları Ramazan C. (42), Tufan E. (19), Hidayet C. (18) ve Kürşat C.'nin (18) yanına geldi.

Bir süre sonra iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Ramazan C., Tufan E., Hidayet C. taş ve sopa darbeleriyle,  Ziyade Ş. ise bacağından bıçaklanarak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kavgada yaralanan 4 kişi, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Aksaray'daki hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili Hidayet C. ve Kürşat C. de gözaltına alındı. 

Olaya karıştığı öne sürülen ve ifadesine başvurulmak için jandarma karakoluna getirilen Duygu C.'nin babası Şakir C. de (41), hastanede karşılaştığı basın mensuplarına "Evimi bastılar. Kızımı kaçırdılar ve beni öldürmeye kalktılar" dedi.  

 


Aksaray'da 15 yaşındaki kızı kaçırma kavgası: 4 yaralı
Aksaray'da 15 yaşındaki kızı kaçırma kavgası: 4 yaralı
Aksaray'da 15 yaşındaki kızı kaçırma kavgası: 4 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erkan ALTUNTAŞ

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Aksaray'da 15 yaşındaki kızı kaçırma kavgası: 4 yaralı - Haberler
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