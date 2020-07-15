Aksaray'da 15 Temmuzu anma etkinlikleri düzenlendi AKSARAY'da, '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' etkinlikleri kapsamında anma programı düzenlendi.

AKSARAY'da, '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' etkinlikleri kapsamında anma programı düzenlendi.

15 Temmuz darbe girişiminin 4'üncü yılı nedeniyle vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla anıt önünde toplandı. Şehitler anısına saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başlayan programda konuşan Vali Hamza Aydoğdu, Türk Milletinin içerisine işleyen bazı kavramların olduğunu söyledi. "Bütün olumsuzluklar sizinle ilgili olsa bile, tüm dünya karşınızda da olsa sanki bir yerden komut gelmiş gibi bir anda ruhunuzdaki ve kalbinizdeki bayrak sevginiz ortaya çıkar. 15 Temmuz kalkışması haince bir kalkışmadır. Bir liderden gelen komutla, hem fikir olan ve sokağa çıkan bayrağını, namusunu ve şerefini korumak için bir milletin şahlanışının adıdır 15 Temmuz. Biz bugün burada tüm Aksaraylılar olarak 15 Temmuz hain kalkışma eylemini kınamak, şehitlerimizi yad etmek için ve gazilerimizi anmak için birlikte bulunuyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Cenabı Allah bu milleti her türlü musibetten, haince müdahalelerden korusun ve muhafaza etsin." dedi.

Kaynak: DHA