Aksaray'da 13 milyon makaron ele geçirildi
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Aksaray'da 13 milyon makaron ele geçirildi

Aksaray'da 13 milyon makaron ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut - Haberler | Güncel

Aksaray'da 13 milyon kaçak makaron ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Aksaray'da 13 milyon kaçak makaron ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Aksaray-Adana kara yolundaki kontrol noktasında şüphe üzerine bir tırı durdurdu.

Tırda yapılan aramada 1300 koli içerisinde 13 milyon kaçak makaron ele geçirildi.

Araç sürücüsü T.K. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut

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