Aksaray'da 13 milyon makaron ele geçirildi
Aksaray'da 13 milyon kaçak makaron ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
Aksaray'da 13 milyon kaçak makaron ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Aksaray-Adana kara yolundaki kontrol noktasında şüphe üzerine bir tırı durdurdu.
Tırda yapılan aramada 1300 koli içerisinde 13 milyon kaçak makaron ele geçirildi.
Araç sürücüsü T.K. gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut