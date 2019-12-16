Aksaray'da 11 hırsızlık olayına karışan 7 şüpheli tutuklandı

16.12.2019 15:47 | Son Güncelleme: 16.12.2019 15:52

Aksaray'da 11 ayrı hırsızlık olayını gerçekleştiren 14 şüpheli polisin operasyonuyla yakalandı. Aksaray Adliyesine sevk edilen şüphelilerden 7 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Aksaray'da ev, iş yeri ve otodan olmak üzere toplam 11 ayrı hırsızlık olayının aydınlatılması kapsamında geniş çaplı araştırma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameraları ve görgü tanıklarından alınan eşkaller üzerinden yola çıkarak hırsızların peşine düştü. Yapılan araştırma ve beraberinde teknik ve fiziksel takip sonucu 14 ayrı şüphelinin kimliğini tespit eden polis ekipleri yeterli delil ve bulguların tamamlanmasının ardından operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından Aksaray Adliyesine sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AKSARAY

Kaynak: İHA