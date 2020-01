Aksaray'da 10'u Çinli turist 12 kişi 'coronavirüs' şüphesiyle hastaneye kaldırıldı (3)- Yeniden

27.01.2020 23:23 | Son Güncelleme: 27.01.2020 23:23

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, - AKSARAY'da 10'u Çinli turist 2'si Türk 12 kişi 'coronavirüs' şüphesiyle tedbir amaçlı hastaneye kaldırılıp müşahede altına alındı. İl Sağlık Müdürü Dr. Kerim Yeşildağ, müşahede altına alınan 12 kişinin ilk tetkiklerinin temiz olduğunu belirtti. Kapadokya gezisi kapsamında Aksaray'ın Sultanhanı ilçesine gelen 10 Çinli turistten 1'i öksürük ve bulantı rahatsızlığı nedeniyle Sultanhanı Entegre Sağlık Merkezi Acil Servisine geldi. Çin'de görülen 'coronavirüs' nedeniyle beraberindeki turistler ve onlarla temasta bulunan ulaşımını sağlayan tur şirketine ait şoför ve rehber de, 112 Acil Hizmetleri Personeli tarafından korunaklı ve izole bir şekilde Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak, tedbir amaçlı gözlem altına alındı. Bu kişilere gerekli tetkikler yapılırken, yine önlem amaçlı hastane çalışanlarına maske dağıtıldı. VALİ: TEDBİR AMAÇLI GÖZLEM ALTINA ALINDILAR Aksaray Valisi Ali Mantı, akşam saatlerinde Valilik binasında Sağlık Müdürü Dr. Kerim Yeşildağ ile birlikte basın toplantısı düzenledi. 10'u turist 12 kişinin tedbir amaçlı gözlem altına alındığını ifade eden Vali Mantı, şunları söyledi: "Bugün 16.15 sıralarında Kapadokya turu kapsamında ilimiz Sultanhanı ilçesine gelen 1 Çinli, 10 kişilik turist kafilesinde şoför ve rehberle beraber 12 kişilik kafilede, 1 Çinli vatandaş, öksürük şikayetiyle orada sağlık ocağına müracaat ediyor. Daha sonra diğer vatandaşlarda hep birlikte Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne müracaat ediyorlar. Eğitim ve Araştırma Hastanemizde tedbir amaçlı gözlem altına alınıyorlar. Şu an herhangi bir sıkıntı yok. Özellikle sosyal medyada yayılan 'Botaş Tuz Gölü Depolama Sahası'ndaki işçilerin başına böyle bir iş geldi', böyle bir vaka olduğuyla ilgili haberler gerçek dışı. Tuz Gölü ile depolama sahasıyla alakası yok. Sadece 10 Çinli vatandaşımız, 2 Türk onlarla gelen vatandaşımız sadece gözlem altında."İL SAĞLIK MÜDÜRÜ YEŞİLDAĞ: İLK TETKİKLER TEMİZİl Sağlık Müdürü Dr. Kerim Yeşildağ da müşahede altına alınan 12 kişinin ilk tetkiklerinin temiz olduğunu belirtti. Yeşildağ, "Bu yaptığımız sadece tedbir amaçlı. Çinli vatandaşlardan bir tanesinde öksürük ve ateş şikayeti var. Geldiği yeri de dikkate aldığımızda tedbir amaçlı müşahedeye aldık. Bunlarda yaptığımız akciğer filmleri normal. Biz 24 saat bunları müşahede edeceğiz. Kanları aldık, kanları da bakanlığa gönderdik, sonuçlar 24 saat içinde çıkacak. Sonuçlar çıktıktan sonra da biz bunları göndereceğiz. Çünkü müşahede altında tutuyoruz, sonuçların da gelmesini bekliyoruz. Şu an bir sıkıntı söz konusu değil" diye konuştu.YEŞİLDAĞ: HİJYENE DİKKAT EDİNYeşildağ, coronavirüs'ten korunmak için ise tavsiyelerde bulundu. Yeşildağ, "Vatandaşlara şunu tavsiye ediyorum; normal gribal enfeksiyonlarda olduğu gibi tedbir amaçlı sadece hijyene dikkat etmemiz lazım. Gribal enfeksiyonlarda yapmamız ne gerekiyorsa aynı şekilde, biz zaten bunları dünyanın gündeminde olduğu için bunları izole etmemiz ve kontrol altına almamız gerekiyor ki, bunlar seyahat ediyor. Burada biz durdurduk ve kontrol ediyoruz. Bunu da sonuçlandırmamız lazım. O yüzden vatandaşlarımız müsterih olsun, sonuçlar çıktıktan sonra tekrar bilgilendireceğiz. Şu an herhangi bir sıkıntı söz konusu değil" dedi.

Müşahede altına alınanların isimleri şunlar:

