Aksaray'da 10 ton 860 kilogram kaçak akaryakıt ele geçirildi
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Aksaray'da 10 ton 860 kilogram kaçak akaryakıt ele geçirildi

11.02.2021 14:35 | Son Güncelleme: 11.02.2021 14:39
Aksaray'da 10 ton 860 kilogram kaçak akaryakıt ele geçirildi

Aksaray'da "10 numara yağ" olarak da bilinen 10 ton 860 kilogram kaçak akaryakıt ele geçirildi, 5 şüpheli yakalandı.

Aksaray'da "10 numara yağ" olarak da bilinen 10 ton 860 kilogram kaçak akaryakıt ele geçirildi, 5 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, akaryakıt kaçakçılığını önlemeye yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, Aksaray-Adana kara yolunda tanker yüklü aracı durdurdu.

Tankerde yapılan aramada 10 ton 860 kilogram "10 numara yağ" olarak tabir edilen kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Araçtaki S.G, F.G, C.B, Ü.B. ve İ.B. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut

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