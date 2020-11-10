Aksaray'da 10 Kasım anması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 82. yıl dönümünde sevgi, saygı ve hasretle anıyoruz

Aksaray'da 10 Kasım anması

10.11.2020 10:05 | Son Güncelleme: 10.11.2020 10:09
Aksaray'da 10 Kasım anması

AKSARAY'da Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, 82'nci ölüm yıl dönümünde düzenlenen törenle anıldı.

AKSARAY'da Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, 82'nci ölüm yıl dönümünde düzenlenen törenle anıldı.

Kentteki 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda, Atatürk'ün 82'nci ölüm yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Törene katılan Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu ile Belediye Başkanı Evren Dinçer, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu. Siren sesini duyanlar ise saygı duruşuna geçti. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından anma programı sona erdi.


Aksaray'da 10 Kasım anması
Aksaray'da 10 Kasım anması
Aksaray'da 10 Kasım anması
Aksaray'da 10 Kasım anması

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erkan ALTUNTAŞ

İlgili Haberler

Zonguldak'ta 10 Kasım anması
Zonguldak'ta 10 Kasım anması
10 müzik öğretmeninden 10 Kasım'a özel 'Ata'ya Minnet' şarkısı
10 müzik öğretmeninden 10 Kasım'a özel "Ata'ya Minnet" şarkısı
Atatürk'ün sesi 10 Kasım'da 'Dolmabahçe Ağaçlı Yolda' yankılanacak
Atatürk'ün sesi 10 Kasım'da 'Dolmabahçe Ağaçlı Yolda' yankılanacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Joe Biden Ömer Çelik Vladimir Putin Mustafa Varank Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emrah Uğur Mumcu Orhan Veli Yıldız Tilbe
Spor Ozan Tufan Erol Bulut Eddie Newton Nacer Chadli Rıza Çalımbay
Daha Fazla İstifa Karabağ Fenerbahçe Sosyal Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Aksaray'da 10 Kasım anması - Aksaray
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.11.2020 10:14:00. #1.15#
title