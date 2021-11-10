Aksaray'da 10 Kasım anma programı

AKSARAY (İHA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 83. yıldönümünde tüm yurtta olduğu gibi Aksaray'da da törenle anıldı.

10 Kasım anma töreni 15 Temmuz Milli İrade Meydanında düzenlendi. Çelenklerin koyulması ile başlayan anma programında 2 dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Bayrakların yarıya indirildiği törende sirenler eşliğinde vatandaşlar da saygı duruşunda bulundu. İş yerlerinin kapısı önlerine çıkan vatandaşlar ve yolda yürüyen vatandaşlar 15 Temmuz Milli İrade Meydanında hep bir ağızdan İstiklal Marşını okudu. - AKSARAY