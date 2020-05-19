Aksaray'da 1 milyon liralık ziynet eşyası çaldığı iddia edilen 2 şüpheliden biri yakalandı
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Aksaray'da 1 milyon liralık ziynet eşyası çaldığı iddia edilen 2 şüpheliden biri yakalandı

Aksaray'da girdikleri evden 1 milyon liralık ziynet eşyası çaldığı iddia edilen 2 şüpheliden biri gözaltına aldındı.

Aksaray'da 1 milyon liralık ziynet eşyası çaldığı iddia edilen 2 şüpheliden biri yakalandı
19.05.2020 15:16 | Son Güncelleme: 19.05.2020 15:16

Aksaray'da girdikleri evden 1 milyon liralık ziynet eşyası çaldığı iddia edilen 2 şüpheliden biri gözaltına aldındı.

Hacılar Harmanı Mahallesi'ndeki bir evden 1 milyon lira değerinde ziynet eşyası ve bir miktar para çalınması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, güvenlik kamera görüntülerinden tespit ettiği şüphelinin sosyal medya hesaplarını takibe aldı.

Teknik ve fiziki takip sonucu harekete geçen ekipler, "Ciğerci İbo" lakaplı şüpheli Halil İbrahim A'yı (30) Altınkaya köyünde saklandığı evin çatısında yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde hırsızlık olaylarına karıştığı belirlenen şüphelinin, ocak ayında Ankara Sincan Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar ettiği öğrenildi.

Poliste 78 ayrı suç dosyası bulunan şüpheli Halil İbrahim A'nın, Hacılar Harmanı Mahallesi'ndeki evden hırsızlık yapması, güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde iki zanlının balkona merdiven dayaması ve balkona çıkmaları, ardından dolu bir çanta ile kaçmaları yer alıyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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