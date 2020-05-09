AKSARAY Çukura düşen anne porsuk ve yavrusu kurtarıldı
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AKSARAY Çukura düşen anne porsuk ve yavrusu kurtarıldı

AKSARAY Çukura düşen anne porsuk ve yavrusu kurtarıldı
09.05.2020 19:35 | Son Güncelleme: 09.05.2020 19:37

Çukura düşen anne porsuk ve yavrusu kurtarıldıAKSARAY'da definecilerin kazdığı iddia edilen çukura düşen anne porsuk ve yavrusu doğa koruma ekiplerince kurtarıldı.

Çukura düşen anne porsuk ve yavrusu kurtarıldı

AKSARAY'da definecilerin kazdığı iddia edilen çukura düşen anne porsuk ve yavrusu doğa koruma ekiplerince kurtarıldı.

Merkeze bağlı Çekiçler köyü kırsalında hayvanlarını otlatan bir vatandaş, yaklaşık 3 metre derinliğindeki çukura düşmüş türünü bilmediği 2 hayvan olduğunu fark etti. İhbar üzerine bölgeye gelen Tarım ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri, çukura düşen hayvanların porsuk olduğunu tespit etti. Merdiven yardımıyla çukura inen bir doğa koruma memuru, anne ve yavru porsuğu çukurdan çıkartarak doğaya bıraktı. Çukurun defineciler tarafından kaçak kazı amacıyla kazıldığı öne sürüldü.

AKSARAY Çukura düşen anne porsuk ve yavrusu kurtarıldı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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