AKSARAY 'Çok yüksek riskli' Aksaray'da, bulutlu havada cadde ve sokaklar bomboş
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AKSARAY 'Çok yüksek riskli' Aksaray'da, bulutlu havada cadde ve sokaklar bomboş

10.03.2021 16:03 | Son Güncelleme: 10.03.2021 16:10

'Çok yüksek riskli' Aksaray'da, bulutlu havada cadde ve sokaklar bomboşSAĞLIK Bakanlığı'nın açıkladığı tabloya göre, 'çok yüksek riskli il' olarak kırmızı kategoride yer alan Aksaray'da, havanın bulutlu olması nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı.

'Çok yüksek riskli' Aksaray'da, bulutlu havada cadde ve sokaklar bomboş

SAĞLIK Bakanlığı'nın açıkladığı tabloya göre, 'çok yüksek riskli il' olarak kırmızı kategoride yer alan Aksaray'da, havanın bulutlu olması nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı.

'Çok yüksek riskli' il olan Aksaray'da, kırmızı kategoride yer alındığı için koronavirüs tedbirleri artırıldı. Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı pazar günü bakkal ve manavların bile kapalı olduğu kentte bugün bulutlu hava nedeniyle hareketlilik gözlenmedi. Market ve diğer iş yerlerindeki indirim günlerinin haftanın 7 gününe yayılıp, yoğunlukların engellenmeye çalışıldığı kentte cadde ve sokaklar boş kaldı. İşlek noktalardan Bankalar Caddesi ile Eski Sanayi Caddesi'nde sakinlik hakim oldu. Denetimlerini sürdüren polis ekipleri ise maske ve mesafe konusunda halkı uyardı.

Lokanta işletmecisi Eyüp Yaşar, "Havaların soğuk ve bulutlu olması nedeniyle şehrimizde sokak ve caddeler bomboş kaldı. Biz de vatandaşlara 'gel- al? ve paket servis hizmeti veriyoruz. Şu an bu sakinlikten memnunuz. Halkımız bugün evlerinde kalmış. Artık vatandaşlarımız daha duyarlı hale geldi. Aksaray kırmızı listede, kurallara uyuyor. Biz esnafın tek isteği, bir an önce normalleşmeye geçmek" dedi.

1 KÖYDE KARANTİNA

Öte yandan Ortaköy ilçesine bağlı Çatin köyü, komşu ziyaretlerinin fazla olması nedeniyle vaka sayılarının artması üzerine 7 gün süreyle karantinaya alındı.

AKSARAY 'Çok yüksek riskli' Aksaray'da, bulutlu havada cadde ve sokaklar bomboş
AKSARAY 'Çok yüksek riskli' Aksaray'da, bulutlu havada cadde ve sokaklar bomboş
AKSARAY 'Çok yüksek riskli' Aksaray'da, bulutlu havada cadde ve sokaklar bomboş
AKSARAY 'Çok yüksek riskli' Aksaray'da, bulutlu havada cadde ve sokaklar bomboş

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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