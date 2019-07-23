AKSARAY BİLGİSAYAR MÜHENDİSİNDEN 3 ÜLKEYE SARIMSAK İHRACATI

Aksaray'da yüksek bilgisayar mühendisi Uğur Öngün, 5 dekarlık arazide ürettiği sarımsağı başta Rusya olmak üzeri Almanya ve İran'a ihracat ediyor. Öngün, bu yıl yaklaşık 160 ton sarımsak ürettiklerini ve tamamını bu üç ülkeye ihracat edeceklerini söyledi.

İngiltere'de büyüyüp eğitimini orada tamamlayan ve South Wales Üniversitesi'nde görev yapan Uğur Öngün, Aksaray'daki çiftçi olan babası Aydın ile Annesi Eşe Öngün'ün, yetiştirdikleri sarımsakların ihracatını gerçekleştiriyor. 5 dekarlık arazide 10 yıldır sarımsak ürettiklerini ifade eden Öngün, ailesinin yetiştirdiği sarımsakları satmakta güçlük çekmesi üzerine ihracat için araştırma yaptığını belirtti. Bunun üzerine 2017 yılında ilk ihracatlarını Rusya'ya gerçekleştirdiklerini belirten Öngün, şu an Rusya, Almanya ve İran'a satış yaptıklarını söyledi.

Kendi tarlası dışında başka çiftçilerden de sarımsak alıp ihracat yaptığını ifade eden Öngün, şöyle konuştu

Bu konuda pazar sıkıntısı yaşandığını gördüm. Bunun için yurt dışında bir pazar araştırması yaptık. Bu pazarı da Rusya'da buldum. İlk olarak 2017 yılında Türkiye'den bir ilki yaparak Rusya'ya sarımsak ihracatı yaptık. Şu an da Rusya'dan sonra İran ve Almanya'dan da talepler gelmeye başladı. Bu yıl yaklaşık 160 ton sarımsak ürettik. Ürettiğimiz ürünün büyük bir kısmını yurt dışına gönderdik. İhracata uymayan sarımsakları da iç pazarda sattık. Rusya 2017 yılında talepte bulunduğunda sarımsakla alakalı bize çok şey öğrettiler. Volkanik bir bölgede olduğumuzdan dolayı bölgemizin sarımsağının aroması daha yüksek

Rusya'ya ihraç ettiği sarımsağın ilaç fabrikasında antibiyotikte kullanıldığını hatırlatan Öngün, 3 yılda Rusya'ya 300 tonun üzerinde sarımsak gönderdik. Bu sarımsağı hiçbir yerden destek almadan gönderdik. Bu rakamı bin tona çıkarmayı hedefliyoruz.ö dedi.

3 yılda yaklaşık 700 bin dolar katma değer sağladıklarını ifade eden Öngün, Kendi köyümde ve çıvar köylerde üretilen sarımsaklardan kaliteye uygun olanlarını, alıp yurt dışına gönderiyoruz. Biz aracı kurum olmadan direk gönderiyoruz. Bu sebeple kar oranımızda yüksek oluyor. Bizde bu şekilde diğer üreticilere biraz yüksek seviyede ödeme yapıyoruz. Sarımsak eylül ve ekim aylarında ekimi yapılıp, haziran ayında hasadı yapıyoruz. Bir veya iki sulamayla kendini kurtarıyor. Bir pancar gibi veya ay çekirdeği gibi fazla su istemiyor. Düzenli bakıldığında çitçileri mağdur etmiyor. Birde ektiğimiz arazilerde ikinci ürün olarak karpuz ve mısırda yetiştirebiliyoruz. Sarımsak kaldırıldıktan sonra toprakta bıraktığı azot miktarı yüksek olduğu için ikinci ekilen ürünü de çok güzel şekilde besliyor. diye konuştu.

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Kaynak: DHA