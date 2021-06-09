Aksaray Belediyesinin sosyal mağaza otobüsü yola çıktı
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Aksaray Belediyesinin sosyal mağaza otobüsü yola çıktı

Aksaray Belediyesinin sosyal mağaza otobüsü yola çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Aksaray Belediyesi, dar gelirli vatandaşların kıyafet ve ayakkabı gibi ihtiyaçlarının karşılanması için mağazaya dönüştürdüğü otobüs ile gönüllere dokunuyor.

Aksaray Belediyesi, dar gelirli vatandaşların kıyafet ve ayakkabı gibi ihtiyaçlarının karşılanması için mağazaya dönüştürdüğü otobüs ile gönüllere dokunuyor.

Sosyal belediyecilik anlayışı ile hizmet eden Aksaray Belediyesi sosyal mağazadan sonra hizmetlerine bir yenisini daha ekledi. Dar gelirli vatandaşların kıyafet ihtiyaçlarını karşılayacak sosyal mağaza otobüsü hizmete girdi. Aksaray Belediyesine bağlı Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri tespit ettikleri ihtiyaç sahibi ailelerin yaşadıkları mahallelere sosyal mağaza otobüsü ile giderek otobüsün içerisindeki çeşitli ürünleri seçme imkanı veriyor. Dar gelirli ailelerden hiçbir ücret alınmadan ihtiyaçları karşılanıyor.

Yapılan sosyal belediyecilik hizmetleri ile ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Evren Dinçer gönüllere dokunmanın en büyük mutluluk olduğunu belirterek, "Dar gelirli ailelerimize yönelik birçok çalışma yapıyoruz. İstiyoruz ki hiçbir vatandaşımız giyinme ve barınma gibi temel ihtiyaçları noktasında sorun yaşamasın. Bu sebeple geçtiğimiz günlerde sosyal mağazamızı hizmete açtık. Geldiğimiz süreç içerisinde de sosyal mağaza otobüsü ile birbirinden farklı renkte ve modeldeki kıyafeti vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Ekiplerimiz daha önceden tespit ettikleri vatandaşların ikamet ettikleri mahallelere giderek otobüsten vatandaşların istedikleri ürünü seçme imkanı tanıyorlar. Gönül belediyeciliği anlayışı ile vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi. - AKSARAY

Aksaray Belediyesinin sosyal mağaza otobüsü yola çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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