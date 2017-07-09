Aksaray Belediyesinin 15 Temmuz Kampanyası İlgi Görüyor

Aksaray Belediyesinin 15 Temmuz darbe girişiminde yaşananların unutulmaması için sosyal medyada açtığı "#AksarayUnutmadıUnutmayacak" hastagi yoğun ilgi görüyor.



Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, gazetecilere yaptığı açıklamada, 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yıl dönümüne yaklaşırken çeşitli etkinlikler yaptıklarını söyledi.



Bu kapsamda 15 Temmuz'un unutulmaması için sosyal medyada bugün "#AksarayUnutmadıUnutmayacak" hastagi açarak kampanya başlattıklarını ifade eden Yazgı, şunları kaydetti:



"15 Temmuz'da şehrimizde ve ülkemizde yaşananların unutulmaması için sosyal medyada kampanya başlattık. Şu an Twitter'da 1. sırada bulunan hastagimize yoğun ilgi var. Vatandaşlarımız o güne dair unutmadıklarını bu başlık altında iletiyorlar. 15 Temmuz'un unutulmaması için o güne dair yaşananların konu edineceği etkinliklerimiz ve çalışmalarımız devam edecek."