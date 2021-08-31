Aksaray Belediyesinden yollara 6 ayda 94 bin ton sıcak asfalt

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, alt yapı çalışmalarını inceledi.

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, alt yapı çalışmalarını inceledi.

Kentte bir çok mahallede devam eden çalışmaları inceleyen Başkan Dinçer, ekiplerden bilgi aldı.

Dinçer, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşlara konforlu ve güvenli bir ulaşım imkanı sunmak için kentte asfalt seferberliği başlattıklarını söyledi.

Belediyenin 6 aylık sürede 94 bin ton asfaltı yollara serdiğini belirten Dinçer, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıllara oranla sıcak asfalt serim çalışmalarında rekora gidiyoruz. Ekiplerimiz 48 mahallede yaptığı yolların kullanım süresini uzatmak adına tüm detayları dikkate alarak çalışmalarına devam ediyor. Alt yapısı yenilenen Bahçeli, Kurtuluş, Laleli, Pınar, Selçuklu, Yunus Emre, Cumhuriyet ve Paşacık Mahallelerindeki yollar baştan aşağı yenilendi. Şehir genelindeki deforme olmuş yolların birçoğu da Aksaray Belediyesi şantiyelerinde üretilen asfaltlarla onarıldı. İklim koşullarının elverişli olması ile başlatılan asfalt çalışmaları sezon boyunca aralıksız bir şekilde sürdürüldü. Sezon sonuna kadarda devam edilecek asfalt çalışmaları için bu yıl 150 bin ton sıcak asfaltın seriminin gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Şehrin sorunlarına kalıcı çözümler üretmek ve çalışma yapılan bölgelerde vatandaşlara bir daha görüntü ve gürültü kirliliği yaşatmamak adına alt yapı eksikliklerini tamamladıktan sonra sıcak asfalt serim çalışmalarını yapıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut