Aksaray Belediyesinden kısıtlamada evde kalan vatandaşlar için mehter konseri

Aksaray Belediyesi Mehter Takımı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evde kalan vatandaşlara moral konseri verdi.

Aksaray Belediyesi Mehter Takımı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evde kalan vatandaşlara moral konseri verdi.

Belediye Başkanı Evren Dinçer'in talimatıyla oluşturulan mehter takımı, marşlar çalarak kent merkezindeki mahalleleri dolaştı.

Başta çocuklar olmak üzere, kent sakinlerinin balkon ve pencerelerden marşlar ve türkülere tempo tutarak eşlik etmesi renkli görüntüler oluşturdu.

Kortej ve mehter takımı, kent genelinde tüm mahalle ve sokaklarda faaliyetini sürdürdü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut