Aksaray Belediyesinden karne getiren öğrenciye sinema bileti hediye

AKSARAY (AA) - Aksaray Belediyesince, karnesini getiren öğrencilere sinema bileti hediye ediliyor.

Belediye Başkanı Evren Dinçer, gazetecilere, karne heyecanı yaşayan öğrencileri ödüllendirmek üzere "Karneni Getir Sinema Biletini Al" kampanyası başlattıklarını söyledi.

Velisi ile karnesini getiren öğrencilere sinema bileti hediye ettiklerini belirten Dinçer, şöyle konuştu:

"Karnesini getiren öğrencilere şu an vizyonda olan "Aslan Hürkuş Kayıp Elmas" ve "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmlerinin biletini veriyoruz. Şu ana kadar 1500 civarında öğrencimiz başvuru yaptı. Karnesini alan öğrencilerimiz gelmeye devam ediyor. Hedefimiz 5 bin ile 10 bin arasında öğrencimize ve velimize bilet hediye etmek. Öğrencilerimizin tatil döneminde sinema keyfi yaşamalarını istiyoruz."