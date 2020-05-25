Aksaray Belediyesinden gezici bayram konseri
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Aksaray Belediyesinden gezici bayram konseri

Aksaray Belediyesi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında, Ramazan Bayramı'nı kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evden çıkamayan vatandaşlara moral amacıyla gezici konser etkinliği düzenledi.

25.05.2020 13:53 | Son Güncelleme: 25.05.2020 13:58

Aksaray Belediyesi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında, Ramazan Bayramı'nı kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evden çıkamayan vatandaşlara moral amacıyla gezici konser etkinliği düzenledi.

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer'in talimatıyla özel olarak dizayn edilen kamyonun arkasında çalan müzik grubu, kent merkezindeki mahalleleri gezerek konser verdi.

Yöreye özgü türküleri seslendiren grup, vatandaşların bayramını kutladı.

Evlerinden çıkamayan vatandaşlar da balkon ve pencerelerden, türkülere tempo tuttu. Balkonlarda oynayan vatandaşlar renkli görüntüler oluşturdu.

Balkonlarından sepet uzatan vatandaşlara oyuncak, şeker ve Türk Bayrağı hediye edildi.

Aksaray Belediyesinden gezici bayram konseri

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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